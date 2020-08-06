В Киеве ограничили движение для грузовиков: в чем причина

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 17:30, 6.08.2020 Обновлено: 17:30, 6.08.2020

В Киеве ограничили движение для грузовиков в связи с жарой.

Об этом сообщила пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующую инфографику (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"С 10 до 22 часов ограничен въезд большегрузного автотранспорта, весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С", – говорится в посте.

В Киеве ограничили движение для грузовиков. Инфографика
Facebook/Киевавтодор

Также в корпорации отметили, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, с 7 августа в региональных поездах (с 800-й нумерацией), которые направляются в и из Киева, билеты можно будет приобрести на 100% мест.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Запорожская живодерка рассказала, зачем мучила животных на видео

"Шахтер" с разгромной победой вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Украина может бесплатно получить вакцину от COVID-19: Ляшко назвал условия

Кравчук анонсировал новый Будапештский меморандум

На Волыни священник РПЦ "случайно" поздравил Путина с Днем ангела: местные закрыли его храм