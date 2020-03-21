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21 марта • обновлено в 21:53
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/ Жизнь столицы

В Киеве ограничили доступ к общественному транспорту: опубликована схема движения

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КГГА опубликовала схему движения городского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров на время карантина из-за коронавируса.

В сообщении пресс-службы отмечается, что транспорт будет развозить исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность столицы.

Поэтому пассажиры будут допускаться при наличии специальных билетов, удостоверении личности и средств индивидуальной защиты.

Автобусные маршруты:

  • № 56-Д "просп.Палладина - ст. м. "Лыбидская";

  • № 114 "Ул. Милославская - зал. вокзал "Центральный";

  • № 118 "Ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";

  • № 119 "Ул. Касияна - Контрактовая площадь";

  • № 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";

  • № 500 "Ул. Северная - зал. вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

  • № 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";

  • № 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";

  • № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";

  • № 91-Н "Ул. Милославская - зал. вокзал "Центральный";

  • № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

  • № 1 "Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная";

  • № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

  • № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

  • № 16 "Ст. м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";

  • № 22 "Б-р Перова - завод ЖБК";

  • № 28-Д "Просп. Ватутина - ст. м. "Позняки".

В Киеве ограничили доступ к транспорту: схема движения

kyivcity.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве накануне зафиксировано 7 случаев заболевания коронавирусом.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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