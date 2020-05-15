В Киеве ограничат въезд для грузовиков: Кличко назвал дату
С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев будет ограничен.
Это будет касаться периодов с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу. Итак, с 18 мая ограничения будут действовать утром – с 7:00 до 10:00, вечером – с 17:00 до 20:00", – отметил Кличко.
Он добавил, что это необходимо для стабилизации трафика во время пиковой нагрузки на дороги Киева. Такое ограничение будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта – то есть до того момента, когда на дорогах города будет меньше частных авто.
"Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме", – заявил мэр столицы.
Также Кличко отметил важность соблюдения правил безопасности в транспорте после его открытия в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 12 мая стартовал первый этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.