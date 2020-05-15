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16 мая • обновлено в 02:46
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В Киеве ограничат въезд для грузовиков: Кличко назвал дату

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С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев будет ограничен.

Это будет касаться периодов с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу. Итак, с 18 мая ограничения будут действовать утром – с 7:00 до 10:00, вечером – с 17:00 до 20:00", – отметил Кличко.

В Киеве ограничат въезд для грузовиков. Иллюстрация

В Киеве ограничат въезд для грузовиков. Иллюстрация

Он добавил, что это необходимо для стабилизации трафика во время пиковой нагрузки на дороги Киева. Такое ограничение будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта – то есть до того момента, когда на дорогах города будет меньше частных авто.

"Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме", – заявил мэр столицы.

Также Кличко отметил важность соблюдения правил безопасности в транспорте после его открытия в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 12 мая стартовал первый этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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