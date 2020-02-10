В Киеве ограничат движение по мосту Патона: город готовится к реконструкции

В Киеве с понедельника, 10 февраля, на аварийном мосту имени Е.О. Патона ограничат движение несколькими полосами. Дело в том, что специалисты начнут обследование сооружения для дальнейшей его реконструкции.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, говорится на официальном портале Киева. По его словам, таким образом будет получено оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности конструкций. Это нужно для разработки документации внесении изменения в паспорт сооружения.

Поворозник подчеркнул, что город готов к проведению реконструкции моста Патона. Специалисты КК "Киевавтодор" уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации.

В Киеве ограничат движение по мосту Патона. Иллюстрация

"Однако для того, чтобы начать реконструкцию моста, необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения. Именно над этим сейчас активно работаем и имеем положительные сдвиги", – отметил он.

Заместитель главы КГГА добавил, что во время обследования, а также для уменьшения давления на конструкции сооружения в целом на мосту ограничат движение авто по крайним правым полосам. Будет открыто только три полосы в направлении правого берега и две – в направлении левого. Движение грузовиков по мосту вообще будет запрещено. Также изменения коснутся работы общественного транспорта.

OBOZREVATEL в своем материале подробно рассказал, как мост Патона в Киеве оказался на грани ЧП. Дело в том, что уникальному сооружению уже 66 лет, а за это время не было ни одного капитального ремонта. Из-за коррозии толщина отдельных элементов конструкции уменьшилась в два-три раза.

Срок эксплуатации этого сооружения уже давно закончился, и оно в критическом состоянии. Но недавно власти Киева заявили, что готовы к проведению работ по реконструкции аварийного моста Патона, но еще ждут ответа от Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

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