В Киеве ограничат движение на Шулявском мосту: когда и почему

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 17:31, 20.07.2020 Обновлено: 17:31, 20.07.2020

В Киеве в понедельник, 20 июля, на съездах с Шулявского путепровода частично ограничат движение транспорта.

Это будет происходить с 21:00 по 24:00. Об ограничениях сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", написала пресс-служба КГГА на своем сайте.

По информации предприятия, такие действия связаны с проведением работ по обустройству дорожной разметки. Водителей попросили с пониманием отнестись к неудобствам и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование.

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