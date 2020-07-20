В Киеве ограничат движение на Шулявском мосту: когда и почему

В Киеве ограничат движение на Шулявском мосту. Промышленный портал

В Киеве в понедельник, 20 июля, на съездах с Шулявского путепровода частично ограничат движение транспорта.

Это будет происходить с 21:00 по 24:00. Об ограничениях сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", написала пресс-служба КГГА на своем сайте.

По информации предприятия, такие действия связаны с проведением работ по обустройству дорожной разметки. Водителей попросили с пониманием отнестись к неудобствам и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование.