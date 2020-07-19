В Киеве ограничат движение на 4 дня из-за визита президента Швейцарии

Кирилл Лютый Жизнь столицы 22:29, 19.07.2020

В Киеве с 20 по 23 июля возможны ограничения дорожного движения в связи с визитом президента Швейцарии Симонетты Соммаруги.

Об этом сообщается на странице Управления государственной охраны Украины в Facebook. Речь идет о Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском и Днепровском районах, а также Бориспольском шоссе.

Согласно закону, в эти дни военнослужащие УГО и полиция имеют право при необходимости не только ограничивать или запрещать движение по некоторым улицам, но и не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на конкретных местах или покинуть их.

В УГО напомнили, что главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, Управлением государственной охраны Украины обеспечивается государственная охрана.

Как писал OBOZREVATEL, ранее огромный кортеж Зеленского в Одессе попал на видео. Он состоял из четырех легковых автомобилей, двух микроавтобусов, двух карет скорой помощи и авто сопровождения полиции.

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Кияни Жизнь столицы

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