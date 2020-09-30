В Киеве объявлен желтый уровень опасности из-за бури

В среду, 30 сентября, Киев и Киевскую область накроют мощные дожди и грозы. Кроме того, погодная ситуация ухудшится из-за сильных порывов ветра – 15-20 м/с.

Об этом предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, подчеркнув, что жителям столицы следует быть готовыми к первому уровню опасности – желтому.

Кроме того, спасатели отметили, что подобная ситуация сложится на большей территории Украины и сохранится до 2 октября. Ветры не будут бушевать 30 сентября только на западе и юго-западе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ухудшение погодных условий в Украине связано с приходом циклона. Опаснее всего 30 сентября и 1 октября будет в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Карпатах: там из-за мощных дождей объявили второй уровень опасности, оранжевый.