В Киеве объявлен наивысший уровень штормовой опасности

В Киеве синоптики предупредили об ухудшении погодной ситуации – в ночь на понедельник, а также весь день 5 октября ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра. В последнем подчеркнули, что киевлянам следует быть готовыми к первому уровню опасности – желтому.

"До конца суток 4 октября и в течение дня 5 октября в столице порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и пасмурные – с дождями и холодными ветрами.