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/Жизнь столицы

В Киеве объявили штормовое предупреждение: что известно

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В Киеве до конца суток 1 апреля ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-18 метров в секунду.

В связи с этим в городе объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе КГГА. Водителям посоветовали избегать парковки под высокими деревьями, особенно тополями, и рекламными бордами.

"Кроме этого, нужно плотно закрыть окна и двери, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть. На улице держитесь подальше от щитов, линий электропередач и деревьев", – предупредили в городской администрации.

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По информации Укргидрометцентра, в столице 1 апреля будет до +11 градусов и переменная облачность.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко заявила, что настоящее потепление придет в Украину в конце недели.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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