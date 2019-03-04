Закройте окна и двери: в Киеве объявили ''желтый'' уровень опасности

В Киеве до конца 5 марта будет дуть шквальный ветер. Местами порывы достигнут 20 метров в секунду.

В связи с этим в городе объявили первый (желтый) уровень опасности и штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе КГГА.

"По прогнозам синоптиков, 5 марта облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем незначительной дождь. Температура ночью +2... +4, днем +7... +9 градусов", – пояснили в городской администрации.

Во время сильных порывов ветра киевлянам посоветовали закрыть все окна и двери, осторожно ходить и ездить под рекламными бордами и деревьями. Также под ними не стоит парковать автомобили.

Иллюстрация Гисметио

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до конца 4 марта будут порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат — до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

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