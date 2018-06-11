В Киеве объявили охоту на "зайцев" в транспорте: стали известны подробности

В коммунальном общественном транспорте Киева с 11 июня будут устраивать рейды на безбилетных пассажиров.

Целью станет проверка наличия проездных документов в наземном общественном транспорте, сообщили на странице КП "Киевпастранс" в Facebook.

Контролеры предприятия будут проводить рейды совместно с Национальной полицией.

"Начиная с этой недели, мы будем проводить такие проверки регулярно. Мы будем каждый раз менять их маршрут и время", ― отметили в пресс-службе предприятия.

Ожидается, что такие меры уменьшат количество "зайцев" и защитят сотрудников предприятия от агрессивных действий пассажиров.

Как писал OBOZREVATEL, киевские власти ответили, собираются ли они запретить маршрутки в городе.