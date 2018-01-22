В Киеве провисла часть моста: все подробности

В Киеве в Соломенском районе провисла часть конструкции путепровода, мост оказался под угрозой разрушения.

Об этом сообщает корреспондент "Обозревателя".

В частности, металлоконструкция просела на мосту, расположенном на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.

Игорь Зубик

Игорь Зубик

Позже, в "Киевавтодоре" опровергли информацию касательно обвала моста, заявив, что была повреждена временная металлическая конструкция, которую установили установлена для ремонта путепровода. Движение транспорта на этом участке дороге восстановили.

Игорь Зубик

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году на Шулявском путепроводе обрушился мост.