В Киеве провисла часть моста: все подробности

В Киеве в Соломенском районе провисла часть конструкции путепровода, мост оказался под угрозой разрушения.
Об этом сообщает корреспондент "Обозревателя".
В частности, металлоконструкция просела на мосту, расположенном на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.
Игорь Зубик
Игорь Зубик
Позже, в "Киевавтодоре" опровергли информацию касательно обвала моста, заявив, что была повреждена временная металлическая конструкция, которую установили установлена для ремонта путепровода. Движение транспорта на этом участке дороге восстановили.
Игорь Зубик
Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году на Шулявском путепроводе обрушился мост.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.