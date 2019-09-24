В Киеве образовались масштабные пробки: какие улицы лучше объехать

Во вторник утром, 24 сентября, в Киеве образовались масштабные пробки. Они протянулись как центром, так и окраинами, заполнив почти целые улицы и проспекты.

OBOZREVATEL с помощью Google Maps составил список дорог, которые лучше объехать, двигаясь на автомобиле в столице (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Огромные пробки сформировались у станции метро "Сырец" и до "Дорогожичи". Похожая ситуация на проспекте Победы, проехать почти невозможно от станции "Житомирская" до "Шулявки", а также рядом с "Академгородком".

В Киеве образовались масштабные пробки

Лучше обогнуть улицу Соборную, проспект Леся Курбаса, Большую Окружную дорогу, а на Соломенке – проспекты Воздухофлотский и Валерия Лобановского.

В Голосеевском районе стоит объехать улицу Академика Заболотного и Голосеевский проспект.

В центре пробки сформировались на улицах Жилянская, Саксаганского, Льва Толстого (возле станции метро "Университет"), Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов и бульваре Тараса Шевченко (возле Бессарабского рынка).

Лучше обогнуть Набережное шоссе, Петровскую аллею, Парковую дорогу, Владимирский спуск, а также улицы Набережно-Крещатицкую, Семена Скляренко, Богатырскую, Ярослава Ивашкевича и Набережно-Рыбальскую.

На Левом берегу стоит объехать проспекты Броварской, Освободителей и Генерала Ватутина.

Карта пробок Скриншот

Карта пробок Скриншот

Карта пробок Скриншот

Карта пробок Скриншот

Карта пробок Скриншот

Карта пробок Скриншот

Карта пробок Скриншот

Ранее OBOZREVATEL составил список топ-10 худших дорог города.

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