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24 сентября • обновлено в 11:16
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/ Жизнь столицы

В Киеве образовались масштабные пробки: какие улицы лучше объехать

1.5т Читать материал на украинском

Во вторник утром, 24 сентября, в Киеве образовались масштабные пробки. Они протянулись как центром, так и окраинами, заполнив почти целые улицы и проспекты.

OBOZREVATEL с помощью Google Maps составил список дорог, которые лучше объехать, двигаясь на автомобиле в столице (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Огромные пробки сформировались у станции метро "Сырец" и до "Дорогожичи". Похожая ситуация на проспекте Победы, проехать почти невозможно от станции "Житомирская" до "Шулявки", а также рядом с "Академгородком".

В Киеве образовались масштабные пробки

В Киеве образовались масштабные пробки

Лучше обогнуть улицу Соборную, проспект Леся Курбаса, Большую Окружную дорогу, а на Соломенке – проспекты Воздухофлотский и Валерия Лобановского.

В Голосеевском районе стоит объехать улицу Академика Заболотного и Голосеевский проспект.

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В центре пробки сформировались на улицах Жилянская, Саксаганского, Льва Толстого (возле станции метро "Университет"), Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов и бульваре Тараса Шевченко (возле Бессарабского рынка).

Лучше обогнуть Набережное шоссе, Петровскую аллею, Парковую дорогу, Владимирский спуск, а также улицы Набережно-Крещатицкую, Семена Скляренко, Богатырскую, Ярослава Ивашкевича и Набережно-Рыбальскую.

На Левом берегу стоит объехать проспекты Броварской, Освободителей и Генерала Ватутина.

Карта пробок

Карта пробок

Скриншот

Карта пробок

Карта пробок

Скриншот

Карта пробок

Карта пробок

Скриншот

Карта пробок

Карта пробок

Скриншот

Карта пробок

Карта пробок

Скриншот

Карта пробок

Карта пробок

Скриншот

Карта пробок

Карта пробок

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL составил список топ-10 худших дорог города.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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