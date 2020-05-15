В Киеве образовались масштабные пробки: где не проехать. Карта

Киев 15 мая, после ослабления карантина из-за распространения коронавируса COVID-19, снова сковали масштабные пробки. На это также повлияло то, что метро оставили закрытым.

Водителям было трудно проехать как в центре, так и на окраинах. OBOZREVATEL с помощью Google Maps узнал, какие дороги лучше объехать, чтобы не терять много времени (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки наблюдались на Кольцевой дороге, проспектах Голосеевском, Валерия Лобановского, улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Щусева.

В Киеве образовались масштабные пробки. Иллюстрация

В центре же следует объехать проспект Победы, улицы Жилянскую, Крещатик, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкую, Петровскую аллею и бульвар Тараса Шевченко. Трудно двигаться было и на таких мостах: Южном, Дарницком, Русановском, Северном, Гаванском.

На левом берегу пробки сковали проспекты Бажана, Соборности, Броварский, Освободителей, Перова, Романа Шухевича, Владимира Маяковского, улицы Андрея Малышко, Генерала Жмаченко, Миропольскую, Братиславскую, Карла Маркса, Оноре де Бальзака, а также Дарницкое шоссе.

Пробки в Киеве 15 мая Скриншот

Пробки в Киеве 15 мая Скриншот

Пробки в Киеве 15 мая Скриншот

Примечательно, что похожая ситуация наблюдалась в Киеве и днем ранее – 14 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 12 мая стартовал первый этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

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