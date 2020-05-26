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26 мая • обновлено в 10:21
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В Киеве оборвалась часть Южного моста: движение ограничили, образовалась пробка. Фото

1.8т
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В Киеве на Южном мосту во вторник утром, 26 мая, произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов.

Там оборвалась часть накрывочного листа. Об этом написала пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

В Киеве оборвалась часть Южного моста

В Киеве оборвалась часть Южного моста

Киевавтодор

Отмечается, что специалисты "Киевавтодормост" уже начали работы на мосту. Починить все планировали за 3-4 часа.

Движение в направлении правого берега было частично ограничено. Согласно данным карт GoogleMaps, на мосту образовалась огромная пробка.

Пробка на Южном мосту в Киеве

Пробка на Южном мосту в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 мая в очередной раз треснуло стекло на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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