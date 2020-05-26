В Киеве оборвалась часть Южного моста: движение ограничили, образовалась пробка. Фото

В Киеве на Южном мосту во вторник утром, 26 мая, произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов.
Там оборвалась часть накрывочного листа. Об этом написала пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.
В Киеве оборвалась часть Южного моста
Киевавтодор
Отмечается, что специалисты "Киевавтодормост" уже начали работы на мосту. Починить все планировали за 3-4 часа.
Движение в направлении правого берега было частично ограничено. Согласно данным карт GoogleMaps, на мосту образовалась огромная пробка.
Пробка на Южном мосту в Киеве
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 мая в очередной раз треснуло стекло на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.
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