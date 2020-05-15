В Киеве произошла новая вспышка коронавируса COVID-19. В Дарницком детском доме-интернате (для девочек) инфекцию подхватил 81 человек.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время срочного брифинга 15 мая, подчеркнув, что COVID-19 не отступает (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В столице обнаружен новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека", – подчеркнул он.

По словам Кличко, там болезнь сначала обнаружили у сотрудницы заведения. После этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу. Всего проверили 182 человека.

"По результатам тестов, больных – 81 человек. В частности, 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет и из персонала интерната – 26 женщин и двое мужчин", – заявил мэр Киева.

В Дарницком детском доме-интернате Киева 81 человек заболел коронавирусом. Иллюстрация

Он отметил, что было госпитализировано три человека персонала, остальные – остались на самоизоляции дома, под контролем врачей. По состоянию на 15 мая инфицированные воспитанницы учреждения, по словам мэра, находились в удовлетворительном состоянии и получали медицинскую помощь в интернате.

"Как выяснили, вирус занесла одна женщина – младшая медсестра одной из групп интерната. Отмечу, что такие заведения работают в закрытом режиме. Кроме персонала, их никто не посещает", – подчеркнул Кличко.

Глава столицы добавил, что этот дом-интернат полностью закрыли на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование, а на въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.

"Мы проверим и протестируем также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, два городских учреждения для престарелых и четыре специализированные для женщин и мужчин", – подытожил он.

Позднее появилась информация о состоянии заболевших детей. Директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый рассказал, что у всех их нет симптомов заболевания, состояние здоровья – удовлетворительное.

В свою очередь полиция начала расследование по факту нарушения санитарных норм в интернате. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 325.

Правоохранители взяли под охрану учреждение и контролируют режим пропуска, сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

Также Кличко дал распоряжение провести проверку на коронавирус во всех интернатах в столице. Она начнется с 16 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 15 мая было зафиксировано 3162 подтвержденных случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2068, а на территории области – до 1094.