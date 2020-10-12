В Киеве обнаружили на 300 зараженных COVID-19 меньше, чем вчера: данные за 12 октября

В Киеве за минувшие сутки, 11 октября, на коронавирус заболели 196 киевлян. Ранее в сутки было – 502 новых больных. Всего в столице зафиксировано 27 639 случаев заболевания на COVID-19.

Об этом на брифингу в понедельник, 12 октября, сообщил глава Киева Виталий Кличко. Он добавил, что за сутки от болезни умерли шесть пациентов. Выздоровели – 91 человек, всего коронавирус преодолели 9793 человек.

"Количество больных коронавирусом в столице увеличилась за минувшие сутки на 196 человек. Шесть случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 487 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 27 693. Такое уменьшение числа больных специалисты объясняют "эффектом выходного дня". Потому что в выходные работают меньше лабораторий и меньше людей сдают тесты", – отметил он.

Среди заболевших в сутки: 109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и пять девочек от 11 до 16 лет. А также 68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 14 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели также пятеро медиков.

Кличко добавил, что в больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 56, Днепровском – 36, Дарницком районе – 32 случая", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 12 октября, в Украине официально подтверждены 265 454 случая коронавирусной инфекции. Из них 4420 – обнаружены за прошедшие сутки.