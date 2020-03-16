Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробности о людях, которые стали первыми зараженными коронавирусом в столице.
Речь идет о молодом киевском студенте и женщине, вернувшейся из Франции, сообщил градоначальник на у себя в телеграм-канале.
zik.ua
Студент контактировал с больной женщиной, которая умерла от коронавируса в Житомирской области.
"Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы", - отметил Кличко.
Вторая больная – женщина, которая недавно посещала один из курортов во Франции. Сейчас она находится на самоизоляции под присмотром врачей.
Врачи сейчас обследуют всех лиц, с которыми контактировали пациенты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Два первых случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Киеве 16 марта.
Еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19. Подозревают заболевание у 94 человек. Всего в стране больны пять человек: 4 в Черновицкой области и 1 в Житомирской.
За рубежом заражены шестеро украинцев. Жертвами вируса стали два человека - 71-летняя жительница Радомышля на Житомирщине и 65-летняя Раиса Малышева, пребывавшая в Италии.
Еще одна женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус, умерла в Черновцах. Результаты ее анализов на вирус еще не пришли.
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