Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробности о людях, которые стали первыми зараженными коронавирусом в столице.

Речь идет о молодом киевском студенте и женщине, вернувшейся из Франции, сообщил градоначальник на у себя в телеграм-канале.

zik.ua

Студент контактировал с больной женщиной, которая умерла от коронавируса в Житомирской области.

"Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы", - отметил Кличко.

Вторая больная – женщина, которая недавно посещала один из курортов во Франции. Сейчас она находится на самоизоляции под присмотром врачей.

Врачи сейчас обследуют всех лиц, с которыми контактировали пациенты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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