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17 марта • обновлено в 00:00
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/ Жизнь столицы

В Киеве обнаружили коронавирус у студента и женщины

11.6т
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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробности о людях, которые стали первыми зараженными коронавирусом в столице.

Речь идет о молодом киевском студенте и женщине, вернувшейся из Франции, сообщил градоначальник на у себя в телеграм-канале.

Общался с умершей на Житомирщине: раскрыты детали о заболевших коронавирусом в Киеве

zik.ua

Студент контактировал с больной женщиной, которая умерла от коронавируса в Житомирской области.

"Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы", - отметил Кличко.

Вторая больная – женщина, которая недавно посещала один из курортов во Франции. Сейчас она находится на самоизоляции под присмотром врачей.

Врачи сейчас обследуют всех лиц, с которыми контактировали пациенты.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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