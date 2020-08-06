В Киеве – новый "коронавирусный" антирекорд августа: 180 случаев за сутки

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 09:32, 6.08.2020 Обновлено: 10:00, 6.08.2020

В Киеве зафиксировали новый антирекорд августа по количеству случаев COVID-19, выявленных за сутки, – 180. Всего в столице по состоянию на 6 августа уже 8992 зараженных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса выздоровели 49 человек, а умерли – три.

Всего в столице уже 142 летальных случая COVID-19. Выздоровели за все время пандемии 3137 жителей города. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"6 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 76 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1819 – летальных, 42 524 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1318 новых случаев. В общем проведено 1 116 641 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 997 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 2898 случаев;

  • Волынская область – 4108 случаев;

  • Днепропетровская область – 1492 случая;

  • Донецкая область – 941 случай;

  • Житомирская область – 2036 случаев;

  • Закарпатская область – 5539 случаев;

  • Запорожская область – 890 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 5295 случаев;

  • Кировоградская область – 713 случаев;

  • г. Киев – 8992 случая;

  • Киевская область – 3980 случаев;

  • Львовская область – 10 420 случаев;

  • Луганская область – 135 случаев;

  • Николаевская область – 666 случаев;

  • Одесская область – 3748 случаев;

  • Полтавская область – 477 случаев;

  • Ривненская область – 6538 случаев;

  • Сумская область – 594 случая;

  • Тернопольская область – 3177 случаев;

  • Харьковская область – 4381 случай;

  • Херсонская область – 242 случая;

  • Хмельницкая область – 1257 случаев;

  • Черновицкая область – 6383 случая;

  • Черкасская область – 969 случаев;

  • Черниговская область – 937 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 августа в Центр поступило 1805 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 131 177.

Данные СНБО
Скриншот
Данные Минздрава
Скриншот
Данные Минздрава
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий антирекорд августа по количеству случаев COVID-19, выявленных за сутки, в Киеве было зафиксировано 5 августа. Тогда их сумма составила 150.

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