В Киеве – новый "коронавирусный" антирекорд августа: 180 случаев за сутки

В Киеве зафиксировали новый антирекорд августа по количеству случаев COVID-19, выявленных за сутки, – 180. Всего в столице по состоянию на 6 августа уже 8992 зараженных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса выздоровели 49 человек, а умерли – три.

Всего в столице уже 142 летальных случая COVID-19. Выздоровели за все время пандемии 3137 жителей города. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"6 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 76 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1819 – летальных, 42 524 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1318 новых случаев. В общем проведено 1 116 641 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 997 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 2898 случаев;

Волынская область – 4108 случаев;

Днепропетровская область – 1492 случая;

Донецкая область – 941 случай;

Житомирская область – 2036 случаев;

Закарпатская область – 5539 случаев;

Запорожская область – 890 случаев;

Ивано-Франковская область – 5295 случаев;

Кировоградская область – 713 случаев;

г. Киев – 8992 случая;

Киевская область – 3980 случаев;

Львовская область – 10 420 случаев;

Луганская область – 135 случаев;

Николаевская область – 666 случаев;

Одесская область – 3748 случаев;

Полтавская область – 477 случаев;

Ривненская область – 6538 случаев;

Сумская область – 594 случая;

Тернопольская область – 3177 случаев;

Харьковская область – 4381 случай;

Херсонская область – 242 случая;

Хмельницкая область – 1257 случаев;

Черновицкая область – 6383 случая;

Черкасская область – 969 случаев;

Черниговская область – 937 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 августа в Центр поступило 1805 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 131 177.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий антирекорд августа по количеству случаев COVID-19, выявленных за сутки, в Киеве было зафиксировано 5 августа. Тогда их сумма составила 150.