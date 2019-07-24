В Киеве новый борт: волонтер обратилась с призывом о помощи

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 24 июля прибыл очередной борт с тяжелоранеными бойцами из зоны боевых действий на Донбассе.

Всем им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook, призвав неравнодушных украинцев приобщиться к спасению Героев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Киеве новый борт с ранеными. Много скорых пронеслись по Столичному шоссе, есть раненые очень тяжелые. Война не заканчивается, много погибших и много раненых. Каждый день доктора делают сложнейшие операции и медперсонал заботится о воинах, при этом все еще есть недостающие позиции", – написала она.

Также раненым бойцам можно приносить соки, воду, йогурты. Из продуктов есть потребность в колбасе, сыре, овощах для бутербродов, сахаре, конфетах, кофе и чае. Из одежды – футболки, шорты. Из лекарств – "Дексалгин" и "Кетанов" (обезболивающее в ампулах). Еще нужны пеленки под раны, шампуни, полотенца, станки для бритья, носки и нижнее белье.

"Спасибо всем большое, кто помогает!" – написала Юсупова.

Карта для помощи: 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова), ПриватБанк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины разгорелся скандал из-за погибших Героев. Поводом послужила публикация заместителя начальника Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзефа Венсковича, в которой он давал пресс-службам военных подразделений рекомендации по освещению боевых потерь.

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