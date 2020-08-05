В Киеве новый антирекорд по случаям COVID-19 за сутки

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 150 человек, что является новым антирекордом. По состоянию на 5 августа в столице уже 8812 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он призвал людей не пренебрегать правилами и беречь себя.

"Еще у 150 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 139 киевлян. На сегодня в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет, а также пять девочек от пяти до 17 лет, три мальчика от четырех до 15 лет. В частности, речь и о шести медиках. В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов.

"Выздоровели за сутки 44 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева", – пояснил мэр столицы.

Он отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 29, в Дарницком – 27, в Соломенском – 23.

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