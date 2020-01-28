В Киеве нет китайского коронавируса – КГГА

В Киеве по состоянию на 28 января не зафиксировано ни одного случая заболевания на китайский коронавирус 2019-nCoV.

Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге. Он призвал жителей города не заниматься самолечением и при малейших проявлениях болезни обращаться к медикам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"К счастью, в Киеве на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус. Единственное, что хочу напомнить и заверить в том, что город полностью готов и организационно, и технически, и технологически, чтобы дать ответ на любые вызовы гриппа и ОРВИ, к которым относится и коронавирус", – подчеркнул Поворозник.

В Киеве не обнаружили китайского коронавируса. Иллюстрация

Он напомнил, что разные виды коронавирусов диагностируют еще с 1979 года, и добавил, что в Киеве есть несколько лабораторий с необходимыми реагентами для проведения соответствующих исследований.

Справка. Коронавирус 2019-nCoV – новый штамм вируса пневмонии, впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку,что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Еще 27 января в Киеве подтвердили один случай коронавируса. К счастью, речь шла не о китайский коронавирусе 2019-nCoV, который постепенно охватывает разные страны мира и приводит к гибели людей.

Количество зараженных новым коронавируса 2019-nCoV за ночь с понедельника на вторник, 28 января, резко возросла до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек. Еще 60 выписаны из больниц.

Эпизоды заражения были зарегистрированы по всей Азии и Австралии, а также в США, Франции и Канаде. Кроме того, Германия заявила о своем первом случае заболевания.

А в Японии в одном из случаев человек заразился, хотя не посещал Китай.

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