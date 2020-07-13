В Киеве нельзя купаться на пляжах, Кличко отчитался о ситуации.

В Киеве по состоянию на 13 июля купаться на всех пляжах – не рекомендуется.

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Однако, по его словам, загорать и отдыхать там разрешено (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется", – подчеркнул Кличко.

"Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве на прошлой неделе. Результаты взятых проб воды обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", – отметил мэр столицы.

Он добавил, что во всех водоемах после сильных осадков такие показатели повышаются. На их возвращение к норме требуется 3-4 дня.

"Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут сегодня (13 июля. – Ред.). И в четверг-пятницу (16-17 июля. – Ред.) мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где – пока следует воздержаться от водных процедур", – подытожил Кличко.

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