В Киеве нельзя купаться на пляжах: Кличко отчитался о ситуации
В Киеве нельзя купаться на пляжах, Кличко отчитался о ситуации.
В Киеве по состоянию на 13 июля купаться на всех пляжах – не рекомендуется.
Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Однако, по его словам, загорать и отдыхать там разрешено (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется", – подчеркнул Кличко.
"Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве на прошлой неделе. Результаты взятых проб воды обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", – отметил мэр столицы.
Он добавил, что во всех водоемах после сильных осадков такие показатели повышаются. На их возвращение к норме требуется 3-4 дня.
"Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут сегодня (13 июля. – Ред.). И в четверг-пятницу (16-17 июля. – Ред.) мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где – пока следует воздержаться от водных процедур", – подытожил Кличко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве по состоянию на начало июля большое количество водоемов в местах массового отдыха населения не соответствовало необходимым требованиям.
Поэтому в столице на всех муниципальных пляжах появились желтые флаги, означающие, что там "купаться не рекомендуется".