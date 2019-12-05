В Киеве небо стало красно-оранжевым: невероятные кадры

В Киеве в четверг вечером, 5 декабря, на закате небо окрасилось в красивые оранжевые оттенки.

OBOZREVATEL удалось сделать невероятные снимки и видео явления (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Небо около 16:30-17:00 постепенно набирало оранжевых и красных оттенков, а тогда и вовсе стало темным, погрузившись в ночь.

В Киеве небо стало красно-оранжевым

В Киеве небо стало красно-оранжевым

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились яркие снимки вечернего Киева, который влечет многих фотографов своей красотой.

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