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5 декабря • обновлено в 18:05
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В Киеве небо стало красно-оранжевым: невероятные кадры

1.3т
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В Киеве в четверг вечером, 5 декабря, на закате небо окрасилось в красивые оранжевые оттенки.

OBOZREVATEL удалось сделать невероятные снимки и видео явления (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Небо около 16:30-17:00 постепенно набирало оранжевых и красных оттенков, а тогда и вовсе стало темным, погрузившись в ночь.

В Киеве небо стало красно-оранжевым

В Киеве небо стало красно-оранжевым

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В Киеве небо стало красно-оранжевым

В Киеве небо стало красно-оранжевым

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились яркие снимки вечернего Киева, который влечет многих фотографов своей красотой.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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