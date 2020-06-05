В Киеве не позволили ослабить карантин 5 июня: в мэрии озвучили новые сроки

В Киеве очередной этап ослабления карантина, который должен был начаться уже 5 июня, отложили ненадолго. После выходных (с 9 июня) будет заседать соответствующая комиссия, которая сможет пересмотреть ситуацию.

Об этом рассказал заместитель мэра Киева Владимир Прокопив в эфире 24 канала. По его словам, сейчас сложно выявить людей, которые инфицируют коронавирусом других, а говорить, что это происходит транспорте или в торговых сетях, – некорректно.

"Мы не имеем пока проблемы с заполненными больницами. Чтобы места в больницах были, мы решили еще не открывать кафе и рестораны. Мы не говорим о долгой отсрочке, ведь сразу после выходных будет заседать наша комиссия и приниматься соответствующее решение по этому поводу", – подчеркнул Прокопов.

В Киеве не позволили ослабить карантин 5 июня. Иллюстрация

Также, по его мнению, увеличение количества больных в столице не является катастрофическим, и это чуть более высокие показатели, чем были раньше.

"Мы имели 30, 40, 50 случаев в день, то вчера (За 4 июня. – Ред.) их было 82, из которых 14 – это именно медики. А также четыре летальных случая – такой цифры еще не было никогда, но четыре это все же не 40, слава Богу. Поэтому говорить о том, что в Киеве катастрофа, – нельзя", – пояснил чиновник.

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