В Киеве назвали дату запуска сезона фонтанов: как выглядят самые известные

В столице сезон работы фонтанов начнется в День Киева – 31 мая.

Команда специализированного коммунального водохозяйственного предприятия "Киевводфонд" уже начала подготовительные работы перед открытием. Об этом рассказала сама директор предприятия Светлана Козловская, написала пресс-служба КГГА на своем сайте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона", – сказала она.

Фонтаны на Майдане Незалежности в Киеве КГГА/The Village

Так, киевские фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября. Каждый понедельник будет перерыв для выполнения необходимых технических задач.

Посмотреть расписание работы фонтанов столицы можно по ссылке. А тем временем OBOZREVATEL собрал для своих читателей фото самых известных из них.

Фонтаны на Крещатике в Киеве КГГА/The Village

Фонтаны на Майдане Незалежности в Киеве КГГА/The Village

Фонтаны на Майдане Незалежности в Киеве КГГА/The Village

Фонтаны в акватории Русановского канала в Киеве yilin.com.ua

Фонтаны в акватории Русановского канала в Киеве Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев, как остальные города Украины, с 22 мая начнет новый этап ослабления карантина, введенного из-за распространения COVID-19.