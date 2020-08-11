В Киеве напали на телегруппу "Сегодня". Видео

Борис Бондарь Жизнь столицы 21:42, 11.08.2020 Обновлено: 21:42, 11.08.2020

В Киеве на съемочную группу "Сегодня" напал неизвестный. Журналист Евгений Назаренко работал на месте застройки в Дарнице.

Жители этого района жалуются на то, что в парковой зоне рубят деревья, чтобы свести очередной торговый центр. Накануне местные жители выясняли отношения с представителями застройщика.

Агрессивно настроенный человек начал дергать журналиста Евгения Назаренко, попытался разбить камеру и прервать съемку.

Корреспондент вызвал полицию, пожаловавшись на нападение и препятствование журналисткой деятельности. Тем временем неизвестный мужчина скрылся. Застройщик же утверждает, что не знаком с нападавшим.

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