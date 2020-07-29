В Киеве намерены запретить платные фото с животными

В Киеве намерены прекратить эксплуатацию животных, которых используют для платных фото или видео.

Столичный горсовет принял решение "Об установлении ограничения предоставления видео - и фотоуслуг с использованием животных в г. Киеве". Данные меры направлены для недопущения жестокого обращения с животными.

Отмечается, что власти Киева призвали полицию усилить контроль за соблюдением требований статьи 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, чтобы не допускать жестокого обращения с животными в городе.

"К городской власти обращаются немало зоозащитных организаций, которые обеспокоены проблемой использования животных для "уличных" фотосессий. Поэтому город в пределах своей компетенции должен предупредить жестокое обращение с животными", – отмечено в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что "бизнес" на животных необходимо расценивать именно как жестокое обращение. Ведь они не являются домашними питомцами, а лишь способом заработка.

"В большинстве европейских государств такие действия являются недопустимыми и неприемлемыми, поскольку животным должны быть обеспечены надлежащие условия содержания. Надеюсь, что наложение штрафов на "бизнесменов" положит этому конец и избавит столицу этого позорного явления", – акцентировал депутат Киевсовета Вадим Сторожук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял постановление Министерства юстиции и таким образом отменил проведение аукционов по продаже конфискованных домашних и диких животных.