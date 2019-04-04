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/Жизнь столицы

В Киеве над НСК "Олимпийский" поднялся столб дыма: первые фото

1.2тЧитать материал на украинском

В Киеве над НСК "Олимпийский" 4 апреля заметили столб густого дыма. Причины его возникновения устанавливаются.

По предварительным данным, задымление началось снаружи стадиона, пишет УНН с места событий.

"Дым поднимается не над самим стадионом, а на территории за турникетами. Что происходит на территории, неизвестно", – уточнили в СМИ.

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Дым над НСК "Олимпийский"

Дым над НСК "Олимпийский"

УНН

Также рядом с НСК "Олимпийский" заметили выстроенных в шеренгу военнослужащих. Фотографии на своей странице в Facebook опубликовала журналистка София Касьяненко.

В Киеве над НСК "Олимпийский" поднялся столб дыма: первые фото

Facebook Sofia Kasianenko

Как писал OBOZREVATEL, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего конкурента на президентский пост Петра Порошенко на дебаты. Местом проведения он решил выбрать "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение на дебаты от кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
" Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, ожидает в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев) ", анализы видать здают, газуют.
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