В Киеве над НСК "Олимпийский" поднялся столб дыма: первые фото

В Киеве над НСК "Олимпийский" 4 апреля заметили столб густого дыма. Причины его возникновения устанавливаются.

По предварительным данным, задымление началось снаружи стадиона, пишет УНН с места событий.

"Дым поднимается не над самим стадионом, а на территории за турникетами. Что происходит на территории, неизвестно", – уточнили в СМИ.

Дым над НСК "Олимпийский" УНН

Также рядом с НСК "Олимпийский" заметили выстроенных в шеренгу военнослужащих. Фотографии на своей странице в Facebook опубликовала журналистка София Касьяненко.

Facebook Sofia Kasianenko

Как писал OBOZREVATEL, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего конкурента на президентский пост Петра Порошенко на дебаты. Местом проведения он решил выбрать "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение на дебаты от кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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