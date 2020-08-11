В Киеве над Днепром подняли в небо флаг Беларуси в поддержку протестов. Видео

В Киеве над Днепром подняли в небо флаг Беларуси в знак поддержки активистов, вышедших на улицы страны-соседки и возмущенных результатами выборов.

Символ подняли в воздух с помощью дрона. Соответствующее видео, снятое под песню Виктора Цоя "Перемен", опубликовали на странице "Dronarium Украина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Отвечать силой на мирный протест вместо диалога – недопустимо. Украинцы на собственном опыте ощутили всю агрессию власти во время Революции Достоинства, поэтому наша компания не могла не отреагировать на события в Беларуси", – говорится в посте.

Отмечается, что Dronarium неоднократно и ранее поднимал флаги "тех, кто чувствует притеснения в своих свободах". Речь о сопровождении флагами проведения КиевПрайда, полет над столицей флага крымскотатарского народа.

"Поэтому сегодня мы снова в небе – теперь с флагом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям там свою поддержку. Конечно, эта акция может показаться малозначительным делом, но мы верим, что из тысяч и тысяч маленьких разнообразных вещей может сложиться та правда, которая обязательно победит в итоге", – подчеркнули авторы поста.

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