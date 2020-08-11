В Киеве над Днепром подняли в небо флаг Беларуси в поддержку протестов. Видео

В Киеве над Днепром подняли в небо флаг Беларуси в поддержку протестов.
В Киеве над Днепром подняли в небо флаг Беларуси в знак поддержки активистов, вышедших на улицы страны-соседки и возмущенных результатами выборов.
Символ подняли в воздух с помощью дрона. Соответствующее видео, снятое под песню Виктора Цоя "Перемен", опубликовали на странице "Dronarium Украина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Отвечать силой на мирный протест вместо диалога – недопустимо. Украинцы на собственном опыте ощутили всю агрессию власти во время Революции Достоинства, поэтому наша компания не могла не отреагировать на события в Беларуси", – говорится в посте.
Отмечается, что Dronarium неоднократно и ранее поднимал флаги "тех, кто чувствует притеснения в своих свободах". Речь о сопровождении флагами проведения КиевПрайда, полет над столицей флага крымскотатарского народа.
"Поэтому сегодня мы снова в небе – теперь с флагом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям там свою поддержку. Конечно, эта акция может показаться малозначительным делом, но мы верим, что из тысяч и тысяч маленьких разнообразных вещей может сложиться та правда, которая обязательно победит в итоге", – подчеркнули авторы поста.
Как сообщал OBOZREVATEL:
кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз побеждает на выборах с результатом 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала до 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа в стране начались протесты и жесткие задержания. Столкновения не стихали до глубокой ночи.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Было заявлено о пострадавших.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
В КГБ заявили, что на Светлану Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить. Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК с требованием признать результаты голосования недействительными.
10 августа МВД Беларуси подтвердило первую жертву протестов.