В Киеве начнутся "температурные качели": какой будет погода в начале октября

В Киеве с понедельника, 30 сентября, будет преобладать теплая погода, местами возможны дожди. Максимальная температура воздуха составит +23.
30 сентября синоптики Укргидрометцентра пообещали осадки и +21 градус. Также дождь будет идти и ночью вторника, но днем прекратиься, термометры покажут 14...16 градусов.
В среду "температурные качели" вновь полетят вверх – дневная температура составит сразу +23, будет переменная облачность и сухо.
3 октября целые сутки будет идти дождь – небольшой ночью и значительный днем. При этом ожидается +19. С пятницы в Киеве вновь похолодает до +11...13, также будут осадки.
Дожди в конце недели затронут и другие области Украины, кроме восточных и южных.
Погода в Украине
Укргидрометцентр
Как писал OBOZREVATEL, 30 сентября в Украине будет теплая и приятная погода, однако в большинство регионах пройдут дожди. Это коснется всех регионов, кроме юга и востока.
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