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16 сентября • обновлено в 11:22
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В Киеве начнутся похолодание и затяжные дожди: названа дата

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В Киеве с 17 сентября начнется постепенное похолодание, которое будет сопровождаться незначительными осадками.

В понедельник температура будет самой высокой, до +22, однако при этом, согласно с прогнозом Укргидрометцентра, ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду.

Во вторник ночью температура упадет до +8, а днем ожидается +15... +17 градусов. С 19 сентября будет еще прохладнее, всего до +15, к тому же начнутся дожди.

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Укргидрометцентр

В ночь на четверг синоптики пообещали всего +5... +7, днем – до +14, осадки при этом не прекратятся. В пятницу погода будет аналогичной.

Как писал OBOZREVATEL, в Украину в понедельник, 16 сентября, пришла прохлада. На западе страны возможны дожди. В центре сухо и +20… +22.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
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Украина Киев
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погода
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