В Киеве начался пожар рядом с домом на Позняках, где был взрыв газа

Дарья Дурова Жизнь столицы 16:55, 28.06.2020 Обновлено: 18:14, 28.06.2020

В Киеве в воскресенье, 28 июня, произошел пожар в многоэтажке рядом с домом на Позняках, где ранее взорвался газ.

Об этом сообщил Telegram-канал "Политика Страны". "Киев оперативный" в Facebook уточнил, что ЧП случилось по ул. Соломии Крушельницкой, 3А (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пожар в доме на Крушельницкой
Facebook / Киев оперативный

Предварительно, возгорание началось с балкона, после чего пламя перебросилось на этаж выше.

Пожар в доме на Крушельницкой
Facebook / Позняки Осокорки Харьковский

На Facebook-странице Главного управления ГосЧС в столице сказано, что сообщение о пожаре поступило к спасателям в 16:12.

Пожар возник на балконе на 12-м этаже 16-этажного жилого дома. Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением.

В 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 ликвидирован. В результате огонь повредил внутреннюю и внешнюю отделку нескольких квартир.

Жертв и пострадавших при возгорании нет.

Пожар в доме на Крушельницкой
Facebook / Позняки Осокорки Харьковский
Пожар в доме на Крушельницкой
Facebook / Позняки Осокорки Харьковский
Пожар в доме на Крушельницкой
Facebook / Позняки Осокорки Харьковский
Скриншот
Скриншот
Спасатели на месте ЧП.
Facebook / Главное управление ГосЧС Украины в Киеве
Спасатели на месте ЧП.
Facebook / Главное управление ГосЧС Украины в Киеве
Спасатели на месте ЧП.
Facebook / Главное управление ГосЧС Украины в Киеве

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