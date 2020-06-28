В Киеве начался пожар рядом с домом на Позняках, где был взрыв газа

В Киеве в воскресенье, 28 июня, произошел пожар в многоэтажке рядом с домом на Позняках, где ранее взорвался газ.

Об этом сообщил Telegram-канал "Политика Страны". "Киев оперативный" в Facebook уточнил, что ЧП случилось по ул. Соломии Крушельницкой, 3А (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пожар в доме на Крушельницкой Facebook / Киев оперативный

Предварительно, возгорание началось с балкона, после чего пламя перебросилось на этаж выше.

Пожар в доме на Крушельницкой Facebook / Позняки Осокорки Харьковский

На Facebook-странице Главного управления ГосЧС в столице сказано, что сообщение о пожаре поступило к спасателям в 16:12.

Пожар возник на балконе на 12-м этаже 16-этажного жилого дома. Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением.

В 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 ликвидирован. В результате огонь повредил внутреннюю и внешнюю отделку нескольких квартир.

Жертв и пострадавших при возгорании нет.

Пожар в доме на Крушельницкой Facebook / Позняки Осокорки Харьковский

Пожар в доме на Крушельницкой Facebook / Позняки Осокорки Харьковский

Пожар в доме на Крушельницкой Facebook / Позняки Осокорки Харьковский

Скриншот

Скриншот

Спасатели на месте ЧП. Facebook / Главное управление ГосЧС Украины в Киеве

Спасатели на месте ЧП. Facebook / Главное управление ГосЧС Украины в Киеве

Спасатели на месте ЧП. Facebook / Главное управление ГосЧС Украины в Киеве

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