В Киеве начался пожар рядом с домом на Позняках, где был взрыв газа
В Киеве в воскресенье, 28 июня, произошел пожар в многоэтажке рядом с домом на Позняках, где ранее взорвался газ.
Об этом сообщил Telegram-канал "Политика Страны". "Киев оперативный" в Facebook уточнил, что ЧП случилось по ул. Соломии Крушельницкой, 3А (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Предварительно, возгорание началось с балкона, после чего пламя перебросилось на этаж выше.
На Facebook-странице Главного управления ГосЧС в столице сказано, что сообщение о пожаре поступило к спасателям в 16:12.
Пожар возник на балконе на 12-м этаже 16-этажного жилого дома. Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением.
В 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 ликвидирован. В результате огонь повредил внутреннюю и внешнюю отделку нескольких квартир.
Жертв и пострадавших при возгорании нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей.
25 июня Зеленский передал ключи от 12 квартир пострадавшим. Всего в течение месяца передадут 40 квартир для жильцов поврежденного дома.