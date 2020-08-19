В Киеве начался финальный этап установления самого большого флага Украины

Марина Погорилко Жизнь столицы 23:33, 19.08.2020 Обновлено: 23:38, 19.08.2020

В Киеве начался финальный этап установки флагштока для главного флага Украины.

Как сообщил в своем Telegram мэр столицы Виталий Кличко, он будет поднят накануне Дня государственного флага и будет крупнейшим в стране.

Также глава столицы опубликовал фото устанавливаемого флагштока на фоне ночного Киева.

Напомним, День государственного флага отмечается в Украине ежегодно 23 августа. Праздник был учрежден в 2004 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы. В этот день в Киеве и во всех украинских городах проходят официальные поднятия флагов, традиционные флешмобы, концерты и спортивные соревнования.

Встановлення флагштока у Києві – на фінальному етапі.
Telegram Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин определился с планом празднования 29 годовщины Независимости Украины, которая будет отмечаться 24 августа, в том числе и в Киеве. Обязательным условием при проведении мероприятий будет соблюдение противоэпидемических требований и норм.

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