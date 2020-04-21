В Киеве начали закрывать "карантинные" блокпосты. Фотофакт

На въездах в Киев 21 апреля демонтировали некоторые блокпосты, которые были установлены в рамках усиления контроля из-за распространения коронавируса COVID-19 16 апреля.

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Об этом свидетельствует фото корреспондента "Апострофа", снятое на одном из пропускных пунктов. Такие блокпосты были организованы для тщательного температурного скрининга.

На снимке видно, что на улице Богатырской, где раньше был установлен один из пунктов, сняли усиленный контроль.

В Киеве начали закрывать "карантинные" блокпосты Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL:

с 16 апреля на въездах в Киев был усилен контроль из-за распространения коронавируса COVID-19. Водителям и пассажирам транспорта начали обязательно измерять температуру.

Из-за этого там образовались масштабные пробки.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на въездах в Киев за 16 апреля выявили 40 человек с повышенной температурой тела. Никого из них в город не пустили.

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