В Киеве начали устанавливать флагшток для самого высокого флага Украины: Кличко показал видео

В Киеве начали устанавливать флагшток для самого высокого флага Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник утром, 17 августа, посетил стройплощадку, где уже начали устанавливать флагшток для самого высокого и главного флага Украины.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Утром наведался на стройплощадку, где устанавливают самый большой, главный флаг Украины. Работы активно продолжаются. И накануне Дня Государственного флага мы откроем мемориал", – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что сводят крупнейший в стране флагшток за средства меценатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве над Днепром подняли в небо флаг Беларуси в знак поддержки активистов, вышедших на улицы страны-соседки.

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