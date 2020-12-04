В Киеве начали продавать первые новогодние елки: названы цены

Obozrevatel Жизнь столицы 12:40, 4.12.2020 Обновлено: 13:05, 4.12.2020

В Киеве начали продавать новогодние елки. Первый базар открылся недалеко от станции метро Дорогожичи.

Рынок является полностью официальным. Все деревья имеют специальные чипы, а продавцы демонстрируют необходимые документы, говорится в сюжете телеканала "Киев" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Цены на елки и сосны разные: от 200 до 1,5 тыс. грн.

Однако киевляне не спешат покупать новогодние деревца, мол, еще рано.

Ранее Гослесагентство опубликовало цены на новогодние деревья. В Киеве их должны продавать по цене в 106 грн.

Накануне праздников государственная лесная охрана предостерегает население от самовольных рубок хвойных деревьев:

  • на каждой легальной елке есть бирка или чип;

  • елка без электронного чипа будет считаться краденой. В ней указывается, с какого лесхоза и даже с которого лесничества была вырублена елка и на какой плантации новогодних деревьев ее заготовили;

  • деревья без электронных чипов считаются незаконно добытыми, за что предусмотрено наказание.

Какие прогнозируют цены на елки в Украине
Гослесагентство

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время новогодних праздников, полиция может частично ограничить проход к главной елке Киева на Софийской площади.

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