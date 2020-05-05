В Киеве начали ослаблять карантин: как работают кофейни и фаст-фуды

В Киеве с 5 мая началось незначительное ослабление карантина, который ввели из-за распространения коронавируса COVID-19. В столице Украины позволили работу МАФов с фаст-фудом и напитками, правда, под особыми требованиями.

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В частности, такие заведения теперь работают только "на вынос", без возможности для клиентов употреблять продукцию на месте. Об этом говорится в соответствующем распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которое опубликовала КГГА на своем сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как работают МАФы с фаст-фудом и напитками

Так, в распоряжении речь идет именно о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть таких, в которых приготовление осуществляется внутри, без доступа потребителей.

С 5 мая продажа фаст-фуда или напитков должна происходить только "на вынос". В то же время потребление продукции на месте не допускается.

В Киеве начали ослаблять карантин. Иллюстрация

Реализация пищи быстрого приготовления, напитков должна происходить через специально оборудованное оконо выдачи. МАФы должны обеспечить посетителей доступом к антисептику, салфетками, перчатками.

Также в таких заведениях должны соблюдать противоэпидемические требования и дезинфекционные мероприятия. Речь идет о масочном режиме, ежедневной термометрии персонала, организации безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизации, обеспечение соблюдения дистанции по меньшей мере 1,5 м.

Что будут открывать дальше

Мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, что полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая. Тогда с определенными требованиями начнут работать следующие учреждения:

Непродовольственные магазины (площадью до 300 кв. м);

Парикмахерские и салоны красоты;

Кафе и рестораны ("на вынос");

Парки и скверы;

Временные сооружения (ларьки);

Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие);

Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы;

Автокинотеатры.

Работа парикмахерских в Киеве. Иллюстрация

В то же время во всех учреждениях и на предприятиях будет: обязательная термометрия сотрудников и посетителей, правила безопасности, запрет клиентам входить без маски.

Закрытыми на первом этапе ослабления карантина останутся: школы, детские сады, спортивные и детские площадки, прибрежные зоны отдыха, а также крупные торговые центры и магазины.

Общественный транспорт на этом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен будет решить вопрос подвоза сотрудников на работу. Метро в Киеве откроется по решению правительства, а вот работу пригородного транспорта пообещали восстановить в первую очередь.

В публичных местах все киевляне должны будут и дальше соблюдать правила безопасности и быть в масках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины решил ослабить карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, с 11 мая. В то же время сам карантин продлили до 22 мая.