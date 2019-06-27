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Киев накрыла настоящая буря: фото и видео из разных районов

16.2тЧитать материал на украинском

В Киеве около 12:00 27 июня сильно ухудшилась погода – налетел сильный ветер, небо затянуло темными тучами и началась гроза.

Во всех районах значительно похолодало, а к 28 июня температура может понизиться на целых 10 градусов, до +20.

Позняки

Позняки

Позняки

Позняки

На столичных Позняках начался настоящий шторм: ураганный ветер снес лотки с продающимися продуктами и зонтики продавцов.

Позняки

Позняки

Фото: Дмитрий Коперников

В Святошинском районе дерево ветром свалило на проезжую часть, оставив для проезда лишь один ряд. На ул. Дегтяривской деревом перекрыло трамвайные пути.

Дерево упало на авто

Дерево упало на авто

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На Вингорадаре ветром оторвало кровлю гаража – обломки разлетелись в разные стороны.

Позняки

Позняки

На Голосеево грузные темные тучи затянуло все небо. На заснятых кадрах кажется, что черные облака буквально падают на дома.

Новость обновляется

Как писал OBOZREVATEL, после шторма, обусловленного атмосферным фронтом 27 июня, синоптики пообещали сильное похолодание. Температура составит +20, то есть сразу на 10 градусов ниже.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Маклауд Конрад
Маклауд Конрад
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Михайло Зайков
Михайло Зайков
Біля пр. Перемоги 60 впала велика гілка дерева (верба) на пішоходну доріжку. Нікого не було (був сильний дощ та гроза) - тому ніхто не постраждал.
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