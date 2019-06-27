Киев накрыла настоящая буря: фото и видео из разных районов

В Киеве около 12:00 27 июня сильно ухудшилась погода – налетел сильный ветер, небо затянуло темными тучами и началась гроза.

Во всех районах значительно похолодало, а к 28 июня температура может понизиться на целых 10 градусов, до +20.

Позняки

Позняки

На столичных Позняках начался настоящий шторм: ураганный ветер снес лотки с продающимися продуктами и зонтики продавцов.

Позняки Фото: Дмитрий Коперников

В Святошинском районе дерево ветром свалило на проезжую часть, оставив для проезда лишь один ряд. На ул. Дегтяривской деревом перекрыло трамвайные пути.

Дерево упало на авто DSA Telegram

На Вингорадаре ветром оторвало кровлю гаража – обломки разлетелись в разные стороны.

Позняки

На Голосеево грузные темные тучи затянуло все небо. На заснятых кадрах кажется, что черные облака буквально падают на дома.

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Как писал OBOZREVATEL, после шторма, обусловленного атмосферным фронтом 27 июня, синоптики пообещали сильное похолодание. Температура составит +20, то есть сразу на 10 градусов ниже.

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