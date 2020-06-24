В Киеве на участке НАН построили элитные коттеджи: стало известно, как провернули схему на 7 га земли

В Голосеевском районе Киева незаконно переоформили землю Национальной академии наук Украины, застроив ее особняками.

Это произошло с 7 га на улице Метрологической в районе парка Феофания еще в 90-х, сообщил журналист Денис Казанский в блоге на своем сайте

"Место во всех отношениях удачное. С одной стороны – тишина, относительно чистый воздух (рядом – парк Феофания). С другой – неподалеку хорошая транспортная развязка, и добраться машиной до центра города можно всего за 15 минут", – отметил он.

Журналист рассказал, что для реализации схемы в Академии наук был найден "свой человек", который согласился подписать документ об отчуждении участка. Им оказался управляющий делами НАН Валерий Арсенюк, который в сентябре 1997 года подписал письмо о том, что он не возражает против отчуждения земли и передачи ее под коттеджное строительство.

Такую операцию можно было провести только по решению президиума НАН, которого не было, однако участок все равно передали под застройку. На земле НАН Украины довольно быстро вырос закрытый коттеджный поселок.

Документы, по которым переоформили землю Национальной академии наук. Источник: deniskazansky.com.ua

Документы, по которым переоформили землю Национальной академии наук. Источник: deniskazansky.com.ua

Валерия Арсенюка, как добавил блогер, в 2008 году прямо в центре Киева застрелил киллер.

"Согласно данным из открытых источников, среди обитателей поселка есть очень высокопоставленные граждане. В частности, судья Игорь Плюшко. В прошлом году он был отстранен решением Высшей рады правосудия из-за того… что не указал в своей декларации тот самый коттедж", – добавил Казанский.

Коттеджи на земле НАН. Источник: deniskazansky.com.ua

Коттеджи на земле НАН. Источник: deniskazansky.com.ua

Коттеджи на земле НАН. Источник: deniskazansky.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото, на которых запечатлены катастрофические масштабы незаконной вырубки лесов в украинских Карпатах.