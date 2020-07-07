В Киеве на заправке загорелось авто со спящим ребенком. Видео

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 00:41, 8.07.2020 Обновлено: 00:42, 8.07.2020

В Киеве на автозаправочной станции загорелась машина, в которой спал четырехлетний ребенок.

Об этом сообщается на странице "Киев автомобильный" в Facebook. Инцидент произошел на Севастопольской площади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В Киеве на заправке загорелось авто с ребенком внутри.
Кадр видео "Киев автомобильный"

Пожар удалось потушить и спасти ребенка.

Инцидент произошел на Севастопольской площади.
Google Maps

"Родители оставили припаркованный автомобиль, в котором спал четырехлетний ребенок, и отошли в магазин на заправке. В это время в авто началось возгорание и сильное задымление. Сотрудники АЗС Сергей Третьяк и Александр Давыдов бросились тушить огонь. Ребенка спасли, все живы и здоровы", – сказано в сообщении.

(Видео – Facebook "Киев автомобильный" )

Facebook "Киев автомобильный"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на Донецком шоссе женщина не справилась с управлением и врезалась в стелу заправки.

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Кияни Жизнь столицы

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