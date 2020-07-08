В Киеве на заправке загорелось авто со спящим ребенком. Видео
В Киеве на заправке загорелось авто с ребенком внутри.
В Киеве на автозаправочной станции загорелась машина, в которой спал четырехлетний ребенок.
Об этом сообщается на странице "Киев автомобильный" в Facebook. Инцидент произошел на Севастопольской площади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
В Киеве на заправке загорелось авто с ребенком внутри. Кадр видео "Киев автомобильный"
Пожар удалось потушить и спасти ребенка.
Инцидент произошел на Севастопольской площади. Google Maps
"Родители оставили припаркованный автомобиль, в котором спал четырехлетний ребенок, и отошли в магазин на заправке. В это время в авто началось возгорание и сильное задымление. Сотрудники АЗС Сергей Третьяк и Александр Давыдов бросились тушить огонь. Ребенка спасли, все живы и здоровы", – сказано в сообщении.
(Видео – Facebook "Киев автомобильный" )
Facebook "Киев автомобильный"
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на Донецком шоссе женщина не справилась с управлением и врезалась в стелу заправки.