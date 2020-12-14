В Киеве жертвами гололедицы стали 1300 человек за выходные

В Киеве за 12-13 декабря из-за гололедицы пострадали 1 369 человек, из которых 162 – дети.

Как рассказала OBOZREVATEL представитель Департамента здравоохранения КГГА Наталия Вишневская, еще у одного человека диагностировали переохлаждение.

Так, в субботу, пострадавших было 832 взрослых и 115 детей. В воскресенье их количество существенно уменьшилось – 375 взрослых и 47 детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве травматологическое отделение Клинической больницы скорой помощи 11 декабря было заполнено людьми, которые пострадали из-за гололедицы.

Машины скорой помощи стояли в очереди у входа, а в приемной постоянно подвозили новых пациентов с травмами различной степени тяжести. В основном, киевляне обращались к врачам с переломами конечностей.