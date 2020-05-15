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15 мая • обновлено в 11:59
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В Киеве на выходных будет тепло, но пойдут дожди

2.9т
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В Киеве на выходных, 16 и 17 мая, будет достаточно теплая погода, но пойдут небольшие дожди.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в столице Украины в эти дни будет довольно слабым 3-5 м/с или 5-10 м/с.

Так, в субботу, 16 мая, ночью ожидается дождь, температура будет в пределах +7...+9 градусов. А вот днем будет сухо, потеплеет до +15...+17.

Погода в Киеве. Иллюстрация

Погода в Киеве. Иллюстрация

В воскресенье, 17 мая, небольшой дождь ожидается разве что днем. Температура будет такой же, как и в субботу.

Погода в Киеве

Погода в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказал, что, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето 2020 года в Украине не будет слишком жарким.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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