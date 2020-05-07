В Киеве на выходных будет тепло и сухо: появился прогноз

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 17:55, 7.05.2020 Обновлено: 17:55, 7.05.2020

В Киеве на выходных, с 9 и до 11 мая, будет тепло и сухо, дожди и грозы не предусматриваются.

Соответствующий прогноз погоды появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в столице Украины будет довольно слабым: или 3-5 м/с, или же 5-10 м/с.

Так, в субботу, 9 мая, будет довольно тепло: ночью ожидается +7...+9 градусов, днем температура поднимется до +15...+17 градусов. Будет сухо, но пасмурно.

Погода в Киеве на выходных. Иллюстрация

В воскресенье, 10 мая, ночью температура воздуха будет такой же, как и в субботу, а вот днем потеплеет до +20...+22. Осадки также не предусматривается, но солнце из-за туч будет выходить редко.

Уже в понедельник, 11 мая, погода станет еще лучше. Ночью ожидается +8...+10 градусов, днем – до +22...+24. Никаких облаков на небе во второй половине суток не будет, будет ярко светить солнце.

Погода в Киеве на выходных
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето 2020 года в Украине не будет слишком жарким.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Египет объявил об открытии отелей: озвучены дата и условия

Смотрящий за казино от Офиса президента: чем известен скандальный Борис Баум – BIHUS

День Победы над нацизмом: как отметить дома без шашлыков в Днепре

"Тотальное тестирование": Порошенко назвал единственную возможность для восстановления экономики страны

Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворец"