В Киеве на выходных, с 9 и до 11 мая, будет тепло и сухо, дожди и грозы не предусматриваются.

Соответствующий прогноз погоды появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в столице Украины будет довольно слабым: или 3-5 м/с, или же 5-10 м/с.

Так, в субботу, 9 мая, будет довольно тепло: ночью ожидается +7...+9 градусов, днем температура поднимется до +15...+17 градусов. Будет сухо, но пасмурно.

Погода в Киеве на выходных. Иллюстрация

В воскресенье, 10 мая, ночью температура воздуха будет такой же, как и в субботу, а вот днем потеплеет до +20...+22. Осадки также не предусматривается, но солнце из-за туч будет выходить редко.

Уже в понедельник, 11 мая, погода станет еще лучше. Ночью ожидается +8...+10 градусов, днем – до +22...+24. Никаких облаков на небе во второй половине суток не будет, будет ярко светить солнце.

Погода в Киеве на выходных Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето 2020 года в Украине не будет слишком жарким.