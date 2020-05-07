Главная Новости
7 мая • обновлено в 18:29
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве на выходных будет тепло и сухо: появился прогноз

698
Читать материал на украинском

В Киеве на выходных, с 9 и до 11 мая, будет тепло и сухо, дожди и грозы не предусматриваются.

Соответствующий прогноз погоды появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в столице Украины будет довольно слабым: или 3-5 м/с, или же 5-10 м/с.

Так, в субботу, 9 мая, будет довольно тепло: ночью ожидается +7...+9 градусов, днем температура поднимется до +15...+17 градусов. Будет сухо, но пасмурно.

Погода в Киеве на выходных. Иллюстрация

Погода в Киеве на выходных. Иллюстрация

В воскресенье, 10 мая, ночью температура воздуха будет такой же, как и в субботу, а вот днем потеплеет до +20...+22. Осадки также не предусматривается, но солнце из-за туч будет выходить редко.

Уже в понедельник, 11 мая, погода станет еще лучше. Ночью ожидается +8...+10 градусов, днем – до +22...+24. Никаких облаков на небе во второй половине суток не будет, будет ярко светить солнце.

Погода в Киеве на выходных

Погода в Киеве на выходных

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето 2020 года в Украине не будет слишком жарким.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги