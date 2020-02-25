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25 февраля • обновлено в 11:49
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В Киеве на всех станциях метро появятся дефибрилляторы

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В 2020 году на всех 52 станциях метро в Киеве появятся дефибрилляторы.

Изначально планировалось установить устройства запуска сердца лишь на 20 станциях. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на своей странице в Facebook.

"Однако, учитывая важность проекта, сегодня количество станций выросло до 52 благодаря Департаменту здравоохранения города Киева. Проект распоряжения находится на согласовании в структурных подразделениях КГГА. То есть на всех 52 станциях будут установлены дефибрилляторы", – говорится в посте.

В Киеве на всех станциях метро появятся дефибрилляторы

В Киеве на всех станциях метро появятся дефибрилляторы

Пресс-служба отметила, что правильная первая медицинская помощь может спасти человеку жизнь, поэтому у КГГА хотят сделать метро безопасным и повысить шансы на выживание для каждого.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черкасщине медики запустили сердце мужчине, который находился в состоянии клинической смерти.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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